У Черкасах п'яна мати побила 3-річну доньку (фото)

У Черкасах п'яна мати побила дочку. Фото: колаж "Сьогодні"
У Черкасах п'яна жінка на дитячому майданчику розпивала спиртні напої та била свою 3-річну доньку. Небайдужі громадяни викликали на місце поліцію.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Черкаської області.
Деталі НП
У Черкасах на вулиці 30-річчя Перемоги люди помітили невідому жінку, яка розпивала алкоголь на дитячому майданчику і била дитину.
На місці правоохоронці виявили нетверезу жінку і брудну та голодну дитину 3-х років. За словами матері дівчинки, донька не слухалася, і вона декілька разів ударила її.
Де зараз дитина?
На обличчі дитини патрульні виявили синці. Поліцейські нагодували дівчинку і доставили матір з дитиною в Черкаське районне управління поліції. Надалі справою займаються інспектори ювенальної превенції.
Зазначається, що жінка не вперше потрапляє в поле зору працівників ювенальної превенції.
Нагадаємо, раніше в Бердичівському районі Житомирської області вітчим сильно побив 8-річну падчерку. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини.
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