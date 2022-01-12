В Черкассах во всех школах ищут взрывчатку

Правоохранители ищут взрывоопасные вещества или предметы / Фото: Коллаж: Сегодня
В Черкассах анонимно сообщили о минировании всех школ города. Правоохранители просят население не паниковать и сохранять спокойствие.
Об этом пишет пресс-служба полиции.
Что случилось?
В полицию Черкасс поступило анонимное сообщение о том, что школы города заминированы.
"В настоящее время следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи, работники управления патрульной полиции и батальона полиции особого назначения проверяют учебные заведения", – говорится в сообщении.
Опять ложное минирование?
Событие должным образом зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и уведомлений об уголовных правонарушениях.
"По результатам проверки ему будет предоставлена правовая квалификация. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.
Недавно в Киеве "заминировали" все школы
Анонимное сообщение о минировании поступило на кол-центр СБУ 11 января.
Отметим, что всего в столице 491 учебное учреждение, где учатся 286 752 детей.
В Сети писали, якобы группа проверки одна на весь город. Однако в полиции опровергли этот факт. По словам копов, на самом деле таких групп много, они включают в себя взрывотехников и кинологов.
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