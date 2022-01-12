У Черкасах у всіх школах шукають вибухівку

Правоохоронці шукають вибухонебезпечні речовини чи предмети / Фото: Колаж: Сьогодні

У Черкасах анонімно повідомили про замінування всіх шкіл міста. Правоохоронці просять населення не панікувати та зберігати спокій.

Про це пише прес-служба поліції.

Реклама

Що трапилося?

До поліції Черкас надійшло анонімне повідомлення про те, що школи міста заміновані.

"Зараз слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи, працівники управління патрульної поліції та батальйону поліції особливого призначення перевіряють навчальні заклади", – йдеться у повідомленні.

Знову хибне мінування?

Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення.

Реклама

"За результатами перевірки їй буде надана правова кваліфікація. Всі обставини події встановлюються", – йдеться у повідомленні.