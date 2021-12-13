В Черкасской области мужчина бросил 7-летнюю дочь на трассе (видео)

В Черкасской области 7-летняя девочка около часа просидела возле дороги. Ее увидели проезжавшие мимо водители.

Отец оставил одну

Резвый участок дороги, который находится в 10 километрах от Умани. Здесь 7 летнюю девочку оставил одну ее отец. Он сказал присмотреть за стройматериалами пока не вернется из города.

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Девочку увидели шокированные водители. Люди остались с ней ждать отца. Тот вернулся через 20 минут. Он даже не понял, что сделал не так.

"Я не оставлял ребенка! Не сама она была. Я только 5 минут, как уехал", – утверждал отец девочки.

Полицейских ждать не стал

Дождаться полицейских мужчина отказался. Он быстро загрузил дрова в машину, забрал дочь и бросился бежать. Отца девочки все же остановили.

Уже в отделении свое поведение мужчине все-таки пришлось объяснять патрульным.

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"Мне вагонку привезли, у меня легковая машина, я поехал на работу, забрал грузовую машину. Приехал хотел забрать дочь и забрал вагонку. Все. Ничего я такого криминального не сделал", – утверждал мужчина.

Накажут ли горе-отца?

Своей вины мужчина не признал, но за свою родительскую халатность все-таки будет отвечать.

"На мужчину составили административный протокол. Ненадлежащее исполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей", – рассказала инспектор по коммуникациям уманского районного управления полиции Наталья Мельник.

Отцу теперь грозит штраф от 800 до 2 000 гривен.

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