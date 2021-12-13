На Черкащині чоловік покинув 7-річну доньку на трасі (відео)

На Черкащині 7-річна дівчинка близько години просиділабіля дороги. Її побачили водії, що проїжджали повз.

Батько залишив одну

Жвава ділянка дороги, яка знаходиться за 10 кілометрів від Умані. Тут 7-річну дівчинку залишив один її батько. Він сказав доглянути будматеріали поки не повернеться з міста.

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Дівчинку побачили шоковані водії. Люди залишилися з нею чекати на батька. Той повернувся за 20 хвилин. Він навіть не зрозумів, що вчинив не так.

"Я не залишав дитину! Не сама вона була. Я лише 5 хвилин, як поїхав", – стверджував батько дівчинки.

Поліцейських чекати не став

Дочекатися поліцейських чоловік відмовився. Він швидко завантажив дрова в машину, забрав доньку і кинувся тікати. Батька дівчинки все ж таки зупинили.

Вже у відділенні свою поведінку чоловікові таки довелося пояснювати патрульним.

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"Мені вагонку привезли, у мене легкова машина, я поїхав на роботу, забрав вантажну машину. Приїхав хотів забрати доньку та забрав вагонку. Все. Нічого я такого кримінального не зробив", – стверджував чоловік.

Чи покарають горе-батька?

Своєї провини чоловік не визнав, але за свою батьківську недбалість все-таки відповідатиме.

"На чоловіка склали адміністративний протокол. Неналежне виконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язки щодо виховання дітей", – розповіла інспектор із комунікацій уманського районного управління поліції Наталія Мельник.

Батькові тепер загрожує штраф від 800 до 2000 гривень.

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