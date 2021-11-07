В Черкасской области в ДТП погибли три человека: подробности трагедии

В Черкасской области погибли три человека / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черкасской области вблизи села Ситники в результате столкновения легковушки ВАЗ-2104 и грузовика DAF погибли три человека.

Об этом пишет пресс-служба полиции.

Реклама

Водитель автомобиля ВАЗ-2104 совершил столкновение на встречной полосе движения с грузовым автомобилем DAF.

Подробности

Авария произошла 6 ноября в 18:30.

"После столкновения транспортные средства съехали с дороги в кювет и грузовик загорелся. В результате аварии погибли 30-летний водитель DAF, житель Обуховского района Киевской области, пассажир и водитель ВАЗ, 1968 и 1979 годов рождения из Черкасской области", – говорится в сообщении.

Реклама

Что говорят в полиции

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП и просят откликнуться очевидцев, в частности водителей, которые на момент аварии проезжали мимо и имеют записи с видеорегистратора.

Реклама

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Ранее мы писали: