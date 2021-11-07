У Черкаській області в ДТП загинули троє людей: подробиці трагедії

У Черкаській області загинуло троє людей / Фото: Колаж: Сьогодні
У Черкаській області поблизу села Ситники внаслідок зіткнення легковики ВАЗ-2104 та вантажівки DAF загинули троє людей.
Про це пише прес-служба поліції.
Водій автомобіля ВАЗ-2104 зіткнувся на зустрічній смузі руху з вантажним автомобілем DAF.
Подробиці
Аварія сталася 6 листопада о 18.30.
"Після зіткнення транспортні засоби з’їхали з дороги у кювет й вантажівка зайнялася. Унаслідок аварії загинули 30-річний водій DAF, житель Обухівського району Київської області, пасажир та керманич ВАЗ, 1968 та 1979 років народження з Черкащини", – йдеться у повідомленні.
Що кажуть у поліції
Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП та просять відгукнутися очевидців, зокрема водіїв, які на момент аварії проїжджали поряд та мають записи з відеореєстратора.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
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