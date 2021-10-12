В Чернигове из-за отравления грибами умер молодой мужчина

Мужчина умер из-за отравления грибами. Фото: коллаж "Сегодня"
В Чернигове 26-летний мужчина умер после употребления грибов домашнего приготовления. Среди них была бледная поганка.
Об этом сообщил ГУ "Черниговский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины".
Мужчина скончался в больнице
Как стало известно, 26-летний житель Чернигова умер в больнице после употребления жареных зеленок, среди которых, вероятнее всего, была бледная поганка.
Сколько всего случаев отравления грибами в Чернигове с начала года?
Всего по Черниговской области с начала года зарегистрировано 14 человек с отравлением грибами, в том числе четыре ребенка. Умерло три человека, в том числе два ребенка.
Симптомы отравления грибами и первая помощь
По информации Министерства здравоохранения Украины, отравление грибами является наиболее тяжелым пищевым отравлением человека. Признаки отравления грибами могут проявиться как через 30 минут после потребления, так и в течение нескольких дней. Среди них:
- тошнота;
- рвота;
- резкая боль в животе;
- диарея;
- головокружение;
- повышение температуры тела;
- снижение пульса;
- духота;
- судороги;
- отток крови от конечностей (холодные руки и ноги);
- бред, появление галлюцинаций.
Первая помощь в случае отравления грибами:
- срочно звоните в скорую — общий номер 103;
- промойте желудок простой водой;
- соблюдайте постельный режим;
- пейте много жидкости (вода, подсоленная вода или прохладный чай) — это поможет восстановить водно-солевой баланс и вывести токсины;
- примите сорбенты.
Категорически запрещено употреблять алкогольные напитки, любую пищу или молочные и кисломолочные продукты — это может ускорить всасывание токсинов в организм. Самолечение опасно для жизни! Остатки грибов или грибных блюд следует обязательно сохранить, ведь их лабораторное исследование поможет выяснить причину отравления и назначить правильное лечение.
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