В Чернигове из-за отравления грибами умер молодой мужчина

Мужчина умер из-за отравления грибами. Фото: коллаж "Сегодня"

В Чернигове 26-летний мужчина умер после употребления грибов домашнего приготовления. Среди них была бледная поганка.

Об этом сообщил ГУ "Черниговский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины".

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Мужчина скончался в больнице

Как стало известно, 26-летний житель Чернигова умер в больнице после употребления жареных зеленок, среди которых, вероятнее всего, была бледная поганка.

Сколько всего случаев отравления грибами в Чернигове с начала года?

Всего по Черниговской области с начала года зарегистрировано 14 человек с отравлением грибами, в том числе четыре ребенка. Умерло три человека, в том числе два ребенка.

Отравление грибами. Фото: "Клиника Шаритель"

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Симптомы отравления грибами и первая помощь

По информации Министерства здравоохранения Украины, отравление грибами является наиболее тяжелым пищевым отравлением человека. Признаки отравления грибами могут проявиться как через 30 минут после потребления, так и в течение нескольких дней. Среди них:

тошнота;

рвота;

резкая боль в животе;

диарея;

головокружение;

повышение температуры тела;

снижение пульса;

духота;

судороги;

отток крови от конечностей (холодные руки и ноги);

бред, появление галлюцинаций.

Первая помощь в случае отравления грибами:

срочно звоните в скорую — общий номер 103;

промойте желудок простой водой;

соблюдайте постельный режим;

пейте много жидкости (вода, подсоленная вода или прохладный чай) — это поможет восстановить водно-солевой баланс и вывести токсины;

примите сорбенты.

Категорически запрещено употреблять алкогольные напитки, любую пищу или молочные и кисломолочные продукты — это может ускорить всасывание токсинов в организм. Самолечение опасно для жизни! Остатки грибов или грибных блюд следует обязательно сохранить, ведь их лабораторное исследование поможет выяснить причину отравления и назначить правильное лечение.

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