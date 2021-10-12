У Чернігові через отруєння грибами помер молодий чоловік

Чоловік помер через отруєння грибами. Фото: колаж "Сьогодні"
У Чернігові 26-річний чоловік помер після вживання грибів домашнього приготування. Серед них була бліда поганка.
Про це повідомив ДУ "Чернігівський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України".
Чоловік помер у лікарні
Як стало відомо, 26-річний житель Чернігова помер у лікарні після вживання смажених зеленок, серед яких, найімовірніше, була бліда поганка.
Скільки всього випадків отруєння грибами в Чернігові з початку року?
Всього по Чернігівській області з початку року зареєстровано 14 осіб з отруєнням грибами, зокрема чотири дитини. Померло три особи, зокрема дві дитини.
Симптоми отруєння грибами та перша допомога
За інформацією Міністерства охорони здоров'я України, отруєння грибами є найбільш важким харчовим отруєнням людини. Ознаки отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хвилин після споживання, так і протягом декількох днів. Серед них:
- нудота;
- блювота;
- різкий біль в животі;
- діарея;
- запаморочення;
- підвищення температури тіла;
- зниження пульсу;
- задуха;
- судоми;
- відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги);
- марення, поява галюцинацій.
Перша допомога в разі отруєння грибами:
- терміново телефонуйте у "швидку" — загальний номер 103;
- промийте шлунок простою водою;
- дотримуйтесь постільного режиму;
- пийте багато рідини (вода, підсолена вода або прохолодний чай) — це допоможе відновити водно-сольовий баланс і вивести токсини;
- прийміть сорбенти.
Категорично заборонено вживати алкогольні напої, будь-яку їжу або молочні та кисломолочні продукти — це може прискорити всмоктування токсинів в організм. Самолікування небезпечне для життя! Залишки грибів або грибних страв слід обов'язково зберегти, адже їх лабораторне дослідження допоможе з'ясувати причину отруєння і призначити правильне лікування.
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