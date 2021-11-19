В Чернигове патрульный требовал у мужчины есть пирожок в маске (видео)

Инцидент с пирожком и патрульным в Чернигове произошел на вокзале / Коллаж "Сегодня"

В Чернигове патрульный требовал от мужчины, который ел пирожок в помещении вокзала, надеть маску.

Об этом пишет УНИАН.

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К человеку, который ел пирожок, подошел патрульный и потребовал, чтобы тот надел маску, поскольку находится в общественном месте.

Мужчина сначала попросил полицейского представиться, а затем сделал замечание, что тот не является уполномоченным лицом. Патрульный пояснил, что посетитель совершает административное правонарушение – находится в общественном месте без одетых средств индивидуальной защиты – маски или респиратора.

Мужчина ответил, что поскольку его не ознакомили с текстами законодательных актов, то и показывать свои документы он не будет. По словам участника разговора, он работает юристом.

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"Я не могу есть в надетой маске. Какой закон это запрещает?", – сказал он полицейскому.

Разговор завершился тем, что полицейский ограничился предупреждением и ушел.

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