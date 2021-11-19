У Чернігові патрульний вимагав у чоловіка їсти пиріжок у масці (відео)

Інцидент з пиріжком та патрульним у Чернігові стався на вокзалі / Колаж "Сьогодні"

У Чернігові патрульний вимагав від чоловіка, який їв пиріжок у приміщенні вокзалу, одягти маску.

Про це пише УНІАН.

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Подробиці

До людини, яка їла пиріжок, підійшов патрульний і зажадав, щоб той одягнув маску, оскільки перебуває у громадському місці.

Чоловік спочатку попросив поліцейського представитися, а потім зауважив, що той не є уповноваженою особою. Патрульний пояснив, що відвідувач вчиняє адміністративне правопорушення – знаходиться у громадському місці без одягнених засобів індивідуального захисту – маски чи респіратора.

Чоловік відповів, що оскільки його не ознайомили із текстами законодавчих актів, то й показувати свої документи він не буде. За словами учасника розмови, він працює юристом.

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"Я не можу їсти в одягненій масці. Який закон це забороняє?", – сказав він поліцейському.

Розмова завершилася тим, що поліцейський обмежився попередженням та пішов.

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