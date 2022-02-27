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В Чернигове взорвали 6 домов и продолжаются обстрелы: есть пострадавшие(фото)

Валентина Шаповал
27 февраля, 16:41
Состояние пострадавших пока еще уточняют медики

Снаряды упали в самом центре города / Коллаж "Сегодня"

В Чернигов проходят сильные обстрелы. Российские военныецелились в мэрию, а также попали в детскую стоматологическую поликлинику.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Что известно

Снаряды упали в самом центре Чернигова. Спасатели говорят, что в результате попадания и взрыва пострадали 6 домов.

Чернигов после обстрелов. Фото: "Сегодня"

По информации центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, пострадало 16 человек, состояние пострадавших уточняется.

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Чернигов после обстрелов. Фото: "Сегодня"

Чернигов после обстрелов. Фото: "Сегодня"

Чернигов после обстрелов. Фото: "Сегодня"

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Чернигов после обстрелов. Фото: "Сегодня"

Ситуация в Украине 27 февраля

  • Четвертый день вторжения России в Украину начался с мощных взрывов. Оккупанты подорвали газопровод в Харькове, а в Василькове – нефтебазу. Однако есть и хорошие новости – ЕС ввел новые жесткие санкции против РФ – отключение от системы SWIFT, замораживание активов Центрального банка и ограничение для российских олигархов в Европе.
  • Мировые лидеры не смогли договориться об отключении России от SWIFT, сообщает "Украинская правда". В совместном решении государств ЕС и G7 говорится, что только "отдельные российские банки будут удалены из системы SWIFT". Эта мера может подорвать стабильность конкретных банков, но на экспортный потенциал России никак не повлияет.
  • Ни один боец Вооруженных Сил Украины не сложил оружие. Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
  • Украинские военнослужащие отбили Волноваху – город на юго-западе Донецкой области, сообщила представитель Донецкой облгосадминистрации Татьяна Игнатченко в Facebook. Она отметила, что сильно пострадала инфраструктура города, есть убитые гражданские, трупы на улицах. Люди прячутся по подвалам.
  • Прорыв вражеских сил в направлении Ирпеня подтвердился, но бойцы ВСУ сумели отбить атаку. Об этом рассказал в своем видеообращении мэр города Александр Маркушин.

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