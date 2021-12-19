В Черниговской области депутат насмерть сбил велосипедиста и хотел скрыться (фото)

Потерпевший скончался по дороге в больницу / Фото: Коллаж: Сегодня
В городе Бахмач Черниговской области депутат городского совета сбил велосипедиста и пытался скрыться с места происшествия.
Об этом пишет пресс-служба полиции.
"18 декабря на улице Батуринской в Бахмаче произошло ДТП. Водитель легкового автомобиля столкнулся с велосипедистом. После этого водитель пытался покинуть место происшествия, однако не справился с управлением и съехал в кювет", - говорится в сообщении.
Потерпевший от полученных телесных повреждений скончался по дороге в больницу.
Кем оказался водитель
Водителем автомобиля оказался 54-летний депутат городского совета. Полицейские задержали мужчину.
Что грозит виновнику
Полиция открыла производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего).
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.
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