В Черниговской области депутат насмерть сбил велосипедиста и хотел скрыться (фото)

Потерпевший скончался по дороге в больницу / Фото: Коллаж: Сегодня

В городе Бахмач Черниговской области депутат городского совета сбил велосипедиста и пытался скрыться с места происшествия.

Об этом пишет пресс-служба полиции.

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"18 декабря на улице Батуринской в Бахмаче произошло ДТП. Водитель легкового автомобиля столкнулся с велосипедистом. После этого водитель пытался покинуть место происшествия, однако не справился с управлением и съехал в кювет", - говорится в сообщении.

Потерпевший от полученных телесных повреждений скончался по дороге в больницу.

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Кем оказался водитель

Водителем автомобиля оказался 54-летний депутат городского совета. Полицейские задержали мужчину.

Что грозит виновнику

Полиция открыла производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего).

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В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

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