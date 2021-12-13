Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости в регионах Другие регионы

В Черниговской области Instagram-гадалка "наворожила" женщине на 50 тысяч гривен

Владимир Козырь
13 декабря, 22:57
Аферистка заверила женщину, что деньги вернет

Гадалка заставила женщину взять кредит и рассчитаться с ней/Коллаж: "Сегодня"

В Черниговской области женщина решила воспользоваться услугами гадалки. Однако та ее обманула на 50 тысяч гривен.

Об этом говорится в постановлении Козелецкого районного суда Черниговской области.

Реклама

Детали

Во время суда потерпевшие рассказала, что в ноябре в соцсети Instagram нашла гадалку. Она договорилась с ней, что та за 2 500 гривен проведет обряд, а также за 3 000 гривен за нее помолится.

Гадалка оказалась мошенницей

Потерпевшая перевела подозреваемой 1 200 гривен. Остальные деньги она пообещала выплатить впоследствии, когда заработает. Однако мошенница убедила увеличить кредитный лимит на ее карте и сообщить ей все данные от онлайн-банкинга. После этого гадалка сняла средства со счета женщины. Когда потерпевшая спросила, зачем она это сделала, то та сказала, что скоро все вернет. В декабре женщина изменила код от онлайн-банкинга, однако мошенница попросила сказать ей его и та не отказала. Аферистка сняла еще 2 500 гривен.

Действия суда

Суд предоставил полиции доступ к банковским данным подозреваемой. Идет следствие.

Реклама

Как уберечься от интернет-мошенников?

  • Не предоставляйте свои данные.
  • Проверяйте информацию.
  • Защищайте пароли.
  • Используйте двухфакторную аутентификацию (дополнительный уровень безопасности).
  • Пользуйтесь официальными программами.
  • Не переходите по сомнительным ссылкам.
  • Отключите у мобильного оператора удаленную замену sim-карты.

Читайте также

  • В Тернопольской области мошенница запугала девушку "смертельным" проклятие и украла 170 тысяч гривен. Потерпевшая почти не помнит деталей общения с аферисткой, а также не может вспомнить, как она выглядела.
  • В Ивано-Франковске две аферистки предлагали пожилым людям обменять деньги, которые якобы вышли из обращения, на новые купюры. Таким образом мошенницы "заработали" почти полмиллиона гривен.