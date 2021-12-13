Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини в регіонах Інші регіони

У Чернігівській області Instagram-ворожка "наворожила" жінці на 50 тисяч гривень

Володимир Козир
13 грудня, 22:57
Аферистка запевнила жінку, що гроші поверне

Ворожка змусила жінку взяти кредит та розрахуватися з нею/Колаж: "Сьогодні"

У Чернігівській області жінка вирішила скористатися послугами ворожки. Однак та її обманула на 50 тисяч гривень.

Про це йдеться в ухвалі Козелецького районного суду Чернігівської області.

Реклама

Деталі

Під час суду потерпіли розповіла, що в листопадів у соцмережі Instagram знайшла ворожку. Вона домовилася з нею, що та за 2 500 гривень проведе обряд, а також за 3 000 гривень за неї помолиться.

Ворожка виявилася шахрайкою

Потерпіла переказала підозрюваній 1 200 гривень. Решту грошей вона пообіцяла виплатити згодом, коли заробить. Однак шахрайка переконала збільшити кредитний ліміт на її картці та повідомити їй усі дані від онлайн-банкінгу. Після цього ворожка зняла кошти з рахунку жінки. Коли потерпіла запитала, навіщо вона це зробила, то та сказала, що скоро все поверне. У грудні жінка змінила код від онлайн-банкінгу, проте шахрайка попросила сказати їй його й та не відмовила. Аферистка зняла ще 2 500 гривень.

Дії суду

Суд надав поліції доступ до банківських даних підозрюваної. Триває слідство.

Реклама

Як вберегтися від інтернет-шахраїв?

  • Не надавайте своїх даних.
  • Перевіряйте інформацію.
  • Захищайте паролі.
  • Використовуйте двофакторну автентифікацію (додатковий рівень безпеки).
  • Користуйтеся офіційними програмами.
  • Не переходьте за сумнівними посиланнями.
  • Відключіть у мобільного оператора віддалену заміну sim-карти.

Читайте також

  • У Тернопільській області шахрайка залякала дівчину "смертельним" прокляття та вкрала 170 тисяч гривень. Потерпіла майже не пам’ятає деталей спілкування з аферисткою, а також не може згадати, як вона виглядала.
  • В Івано-Франківську двоє аферисток пропонували літнім людям обміняти гроші, які нібито вийшли з обігу, на нові купюри. Таким чином шахрайки "заробили" майже півмільйона гривень.