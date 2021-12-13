У Чернігівській області Instagram-ворожка "наворожила" жінці на 50 тисяч гривень

Ворожка змусила жінку взяти кредит та розрахуватися з нею/Колаж: "Сьогодні"

У Чернігівській області жінка вирішила скористатися послугами ворожки. Однак та її обманула на 50 тисяч гривень.

Про це йдеться в ухвалі Козелецького районного суду Чернігівської області.

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Деталі

Під час суду потерпіли розповіла, що в листопадів у соцмережі Instagram знайшла ворожку. Вона домовилася з нею, що та за 2 500 гривень проведе обряд, а також за 3 000 гривень за неї помолиться.

Ворожка виявилася шахрайкою

Потерпіла переказала підозрюваній 1 200 гривень. Решту грошей вона пообіцяла виплатити згодом, коли заробить. Однак шахрайка переконала збільшити кредитний ліміт на її картці та повідомити їй усі дані від онлайн-банкінгу. Після цього ворожка зняла кошти з рахунку жінки. Коли потерпіла запитала, навіщо вона це зробила, то та сказала, що скоро все поверне. У грудні жінка змінила код від онлайн-банкінгу, проте шахрайка попросила сказати їй його й та не відмовила. Аферистка зняла ще 2 500 гривень.

Дії суду

Суд надав поліції доступ до банківських даних підозрюваної. Триває слідство.

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