В Черниговской области украинские военные разбили танковую роту РФ (фото)

Танковую роту уничтожили возле Прилук / Коллаж "Сегодня"

Возле Прилук Черниговской областиразбили танковую роту российской армии. Ее уничтожили вместе с личным составом.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

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"Одним из подразделений Вооруженных Сил Украины в результате боев за независимость нашего государства в районе нп Прилуки уничтожена танковая рота армии РФ. Рота уничтожена вместе с личным составом. Слава Украине. Слава Вооруженным Силам Украины!!!!" – говорится в сообщении.

Разбили танковую роту российской армии. Фото: оперативное командование "Север"

Разбили танковую роту российской армии. Фото: оперативное командование "Север"

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Разбили танковую роту российской армии. Фото: оперативное командование "Север"

Ситуация в Украине 27 февраля

Четвертый день вторжения России в Украину начался с мощных взрывов. Оккупанты подорвали газопровод в Харькове, а в Василькове – нефтебазу. Однако есть и хорошие новости – ЕС ввел новые жесткие санкции против РФ – отключение от системы SWIFT, замораживание активов Центрального банка и ограничение для российских олигархов в Европе.

Мировые лидеры не смогли договориться об отключении России от SWIFT, сообщает "Украинская правда". В совместном решении государств ЕС и G7 говорится, что только "отдельные российские банки будут удалены из системы SWIFT". Эта мера может подорвать стабильность конкретных банков, но на экспортный потенциал России никак не повлияет.

Ни один боец Вооруженных Сил Украины не сложил оружие. Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Украинские военнослужащие отбили Волноваху – город на юго-западе Донецкой области, сообщила представитель Донецкой облгосадминистрации Татьяна Игнатченко в Facebook. Она отметила, что сильно пострадала инфраструктура города, есть убитые гражданские, трупы на улицах. Люди прячутся по подвалам.

Прорыв вражеских сил в направлении Ирпеня подтвердился, но бойцы ВСУ сумели отбить атаку. Об этом рассказал в своем видеообращении мэр города Александр Маркушин.

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