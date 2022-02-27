На Чернігівщині українські військові розбили танкову роту РФ (фото)

Танкову роту знищили біля Прилук / Колаж "Сьогодні"

Біля Прилук Чернігівської областірозбили танкову роту російської армії Її знищили разом особовим складом.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

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"Одним із підрозділів Збройних Сил України в результаті боїв за незалежність нашої держави в районі нп Прилуки знищено танкову роту армії РФ. Роту знищено разом з особовим складом. Слава Україні. Слава Збройним Силам України!!!!" - йдеться у повідомленні.

Розбили танкову роту російської армії. Фото: оперативне командування "Північ"

Розбили танкову роту російської армії. Фото: оперативне командування "Північ"

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Розбили танкову роту російської армії. Фото: оперативне командування "Північ"

Ситуація в Україні 27 лютого

Четвертий день вторгнення Росії в Україну розпочався з потужних вибухів. Окупанти підірвали газопровід у Харкові, а у Василькові – нафтобазу. Проте є й добрі новини – ЄС запровадив нові жорсткі санкції проти РФ – відключення від системи SWIFT, заморожування активів Центрального банку та обмеження для російських олігархів у Європі.

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