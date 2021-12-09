В Черновицкой области 10-месячный младенец погиб в результате отравления угарным газом

Родители оставили младенца вместе с 2-летним братом, который устроил дома пожар/Коллаж: Сегодня

В Черновицкой области, где недавно ураган сорвал крышу гимназии, 10-месячный мальчик погиб дома в коляске в результате отравления угарным газом.

Об этом сообщает УНИАН.

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Детали

Трагедия произошла в среду, 8 декабря, в городе Сторожинец. По информации фельдшеров, родители оставили 10-месячного ребенка в доме, за ним ухаживал старший 2-летний брат. Мальчик разжег огонь посреди дома. В результате пожара младенец в коляске угорел, а старший брат убежал в коридор.

Спасти ребенка не удалось

После прибытия скорой помощи на место происшествия медики проводили базовые реанимационные мероприятия. Однако они оказались безуспешными.

Массовое отравление газом

В Сумах после пользования газовым проточным водонагревателем, шестеро граждан почувствовали слабость и обратились за помощью к медикам. По словам медицинских работников, у всех пострадавших были признаки отравления угарным газом. 38-летнюю женщину, 65-летнего мужчину и троих детей 3, 7 и 11 лет госпитализировали в больницу.

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Правоохранители выяснили, что вечером семья пользовалась газовым проточным водонагревателем. Но из-за неисправности воздушной вытяжки в квартире им стало плохо.

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