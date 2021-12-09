У Чернівецькій області 10-місячне немовля загинуло внаслідок отруєння чадним газом

Батьки залишили немовля разом з 2-річним братом, який влаштував вдома пожежу/Колаж: Сьогодні

У Чернівецькій області, де нещодавно ураган зірвав дах гімназії, 10-місячний хлопчик загинув удома в колясці внаслідок отруєння чадним газом.

Про це повідомляє УНІАН.

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Деталі

Трагедія сталася у середу, 8 грудня, в місті Сторожинець. За інформацією фельдшерів, батьки залишили 10-місяну дитину у будинку, за нею доглядав старший 2-річний брат. Хлопчик розпалив вогонь посеред будинку. Внаслідок пожежі немовля у колясці вчаділо, а старший брат втік до коридору.

Врятувати дитину не вдалося

Після прибуття швидкої допомоги на місце пригоди медики проводили базові реанімаційні заходи. Однак вони виявилися безуспішними.

Масове отруєння газом

У Сумах після користування газовим проточним водонагрівачем, шестеро громадян відчули слабкість і звернулися за допомогою до медиків. За словами медичних працівників, у всіх постраждалих були ознаки отруєння чадним газом. 38-річну жінку, 65-річного чоловіка і трьох дітей 3, 7 і 11 років госпіталізували в лікарню.

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Правоохоронці з'ясували, що увечері сім'я користувалася газовим проточним водонагрівачем. Але через несправність повітряної витяжки у квартирі їм стало зле.

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