В Черновицкой области все школьники уходят на дистанционку – в чем причина

В школах Черновицкой области вводят дистанционное обучение. Фото: коллаж "Сегодня"

В Черновицкой области все учебные заведения переводят на дистанционное обучение. Это произойдет уже с пятницы, 21 января.

Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой ОГА.

Реклама

Виноваты вирусы?

В регионе местные власти решили ввести дистанционку из-за резкого скачка заболеваемости сезонными вирусными недугами и COVID-19. Школьники перейдут на онлайн-обучение с 21 января.

Дистанционка продлится две недели – до 6 февраля включительно.

В Украине началась новая вспышка коронавируса

В Украине началась очередная вспышка СOVID-19. Вчера, 19 января, в стране зафиксировали более 18 тысяч новых случаев. Этот показатель значительно выше за предыдущие. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

Реклама

"В Украине за вчера уже зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев COVID-19. Это свидетельствует о том, что в стране началась вспышка", - сказал он.