У Чернівецькій області усі школярі йдуть на дистанційку – у чому причина

У школах Чернівецької області запроваджують дистанційне навчання. Фото: колаж "Сьогодні"
У Чернівецькій області усі навчальні заклади переводять на дистанційне навчання. Це станеться вже з п'ятниці, 21 січня.
Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької ОДА.
Винні віруси?
У регіоні місцева влада вирішила ввести дистанційку через різкий стрибок захворюваності на сезонні вірусні недуги і COVID-19. Школярі перейдуть на онлайн навчання з 21 січня.
Дистанційка триватиме два тижні – до 6 лютого включно.
В Україні розпочався новий спалах коронавірусу
В Україні розпочався черговий спалах СOVID-19. Учора, 19 січня, у країні зафіксували понад 18 тисяч нових випадків. Цей показник значно вищий за попередні. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.
"В Україні за вчора вже зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків COVID-19. Це свідчить про те, що в країні почався спалах", – сказав він.
Ляшко уточнив, що епіцентром спалаху є Західна Україна.
"Найскладніша епідситуація – в Івано-Франківській області. Негативна динаміка вже спостерігається у Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях", – сказав міністр.
МОЗ вимагає ввести "червону зону" на Прикарпатті
Через складну ситуацію з коронавірусом українська влада надіслала представлення щодо запровадження в Івано-Франківській області "червоної зони" карантину.
Ляшко пояснив, що Ів вано-Франківській області вже перевищено три показники. Два з них свідчать про зростання навантаження на медичну систему – на рівень госпіталізацій та динаміку її рівня.
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