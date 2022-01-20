У Чернівецькій області усі школярі йдуть на дистанційку – у чому причина

У школах Чернівецької області запроваджують дистанційне навчання. Фото: колаж "Сьогодні"

У Чернівецькій області усі навчальні заклади переводять на дистанційне навчання. Це станеться вже з п'ятниці, 21 січня.

Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької ОДА.

Реклама

Винні віруси?

У регіоні місцева влада вирішила ввести дистанційку через різкий стрибок захворюваності на сезонні вірусні недуги і COVID-19. Школярі перейдуть на онлайн навчання з 21 січня.

Дистанційка триватиме два тижні – до 6 лютого включно.

В Україні розпочався новий спалах коронавірусу

В Україні розпочався черговий спалах СOVID-19. Учора, 19 січня, у країні зафіксували понад 18 тисяч нових випадків. Цей показник значно вищий за попередні. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

Реклама

"В Україні за вчора вже зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків COVID-19. Це свідчить про те, що в країні почався спалах", – сказав він.