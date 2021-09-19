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В Чугуеве вспыхнула школа (видео)

Светлана Москаленко
19 сентября, 21:39
Харьковские спасатели выехали на место возгорания

Пожар в Чугуеве. Скриншот с видео

В Чугуеве Харьковской области загорелась школа. Судя по опубликованным кадрам, возгорание произошло уже поздно вечером.

Как сообщает телеграм-канал "Харьков 1654", площадь пожара составляет 500 квадратных метров. На помощь местным пожарным выехали подразделения спасателей из Харькова.

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Огонь по зданию распространился быстро, есть ли пострадавшие – выясняется.

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