У Чугуєві спалахнула школа (відео)

Пожежа в Чугуєві. Скріншот з відео
У Чугуєві Харківської області загорілася школа. Судячи з опублікованих кадрів, займання сталося вже пізно ввечері.
Як повідомляє Telegram-канал "Харків 1654", площа пожежі становить 500 квадратних метрів. На допомогу місцевим пожежникам виїхали підрозділи рятувальників з Харкова.
Вогонь будівлею поширився швидко, чи є постраждалі – з'ясовується.
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