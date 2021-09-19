У Чугуєві спалахнула школа (відео)

Пожежа в Чугуєві. Скріншот з відео

У Чугуєві Харківської області загорілася школа. Судячи з опублікованих кадрів, займання сталося вже пізно ввечері.

Як повідомляє Telegram-канал "Харків 1654", площа пожежі становить 500 квадратних метрів. На допомогу місцевим пожежникам виїхали підрозділи рятувальників з Харкова.

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Вогонь будівлею поширився швидко, чи є постраждалі – з'ясовується.

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