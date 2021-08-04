В Днепре 10-летний мальчик выстрелил в себя из ружья. В каком он состоянии

Ребенок достал оружие отца, чтобы поиграть, но развлечения мальчика закончились печально

После стрельбы ребенка увезли медики "скорой". Коллаж "Сегодня"

В Днепре 10-летний мальчик играл с оружием отца и случайно выстрелил себе в ногу. Ребенка с ранением госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает "Depo.Днипро".

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Инцидент случился в Самарском районе Днепра. Мальчик взял пневматическое ружье отца из шкафа и выстрелил себе в ногу.

Пострадавшего увезли в больницу, ему сделали операцию на стопе. В данный момент жизни ребенку ничего не грозит.

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Полицейские начали уголовное производство по факту невыполнения родителями обязанностей по воспитанию детей. На сайте отметили, что оружие, из которого выстрелил мальчик, не ставится на учет и не требует разрешительных документов.

Напомним, последнее время участились случаи стрельбы. Например, 7 июля в Голосеевском районе ранения получили два человека, в том числе полицейские.

А 18 июля стреляли на Соломенке. Один человек госпитализирован с огнестрельным ранением.

О стрельбе в Одессе смотрите в сюжете "Сегодня":