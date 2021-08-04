У Дніпрі 10-річний хлопчик вистрілив у себе з рушниці. У якому він стані

Дитина дістала зброю батька, щоб погратися, але розваги хлопчика закінчилися сумно

Після стрілянини дитину відвезли медики "швидкої". Колаж "Сьогодні"

У Дніпрі 10-річний хлопчик грався зі зброєю батька і випадково вистрілив собі у ногу. Дитину з пораненням госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляє "Depo.Дніпро".

Читайте також: Замовне вбивство? В Одесі серед білого дня розстріляли чоловіка (відео)

Інцидент стався у Самарському районі Дніпра. Хлопчик взяв пневматичну рушницю батька з шафи і вистрілив собі в ногу.

Постраждалого відвезли до лікарні, йому зробили операцію на стопі. На даний момент життю дитині нічого не загрожує.

Реклама

Поліцейські почали кримінальне провадження за фактом невиконання батьками обов'язків по вихованню дітей. На сайті зазначили, що зброя, з якої вистрілив хлопчик, не ставиться на облік і не потребує дозвільних документів.

Нагадаємо, останнім часом почастішали випадки стрілянини. Наприклад, 7 липня в Голосіївському районі поранення отримали двоє осіб, у тому числі поліцейські.

А 18 липня стріляли на Солом'янці. Одна людина госпіталізована з вогнепальним пораненням.

Про стрілянину в Одесі дивіться в сюжеті "Сьогодні":