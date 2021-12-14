В Днепре 4-летняя девочка сама ушла из детского сада и бродила по улицам (фото)

С малышкой все хорошо, ее передали маме / Коллаж "Сегодня"

В Днепре 4-летняя девочка сама ушла из детского сада. Ее мама сразу же обратилась в полицию.

Об этом сообщает Telegram-канал "Днепр Оперативный".

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Женщина пришла в детский сад, чтобы забрать свою 4-летнюю крестницу. Ребенка в саду не оказалось. Воспитатель сообщила, что девочку забрал дедушка. Однако дедушка никого не забирал.

В детсад приехала мама ребенка. Она сразу же позвонила в полицию.

Ждала родных на остановке

На "102" обратились люди и сказали, что на конечной остановке 1-го трамвая возле ТЦ NeoPlaza заметили маленькую девочку. По описанию она была похожа на пропавшую.

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Полицейские приехали к ТЦ и нашли ребенка. Она сказала им, что ушла из садика сама. Патрульные отвезли ее в детский сад, где девочку ждала мама. С малышкой все в порядке.

4-летняя девочка самостоятельно ушла из детского сада. Фото: Telegram-канала "Днепр Оперативный".

Ежегодно в Украине исчезает около 14 тысяч детей

В Украине ежегодно исчезает около 14 тысяч детей. Но по официальной статистике, в 97% случаев их находят в первые сутки.

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В случае пропажи ребенка нужно срочно обращаться в полицию, рассказывают в ювенальной превенции.

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