У Дніпрі 4-річна дівчинка сама пішла з дитячого садка та блукала вулицями (фото)

З малюком все добре, її передали мамі / Колаж "Сьогодні"

У Дніпрі 4-річна дівчинка сама пішла з дитячого садка. Її мама одразу ж звернулася до поліції.

Про це повідомляє Telegram-канал "Дніпро Оперативний".

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Деталі

Жінка прийшла до дитячого садка, щоб забрати свою 4-річну хрещеницю. Дитини у садку не виявилося. Вихователька повідомила, що дівчинку забрав дідусь. Проте дідусь нікого не забирав.

До дитсадка приїхала мама дитини. Вона одразу ж зателефонувала в поліцію.

Чекала рідних на зупинці

На "102" звернулися люди і сказали, що на кінцевій зупинці 1-го трамваю біля ТЦ NeoPlaza помітили маленьку дівчинку. За описом вона була схожа на зниклу.

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Поліцейські приїхали до ТЦ і знайшли дитину. Вона сказала їм, що пішла із садка сама. Патрульні відвезли її до дитячого садка, де дівчинку чекала мама. З дитиною все гаразд.

4-річна дівчинка самостійно пішла з дитячого садка. Фото: Telegram-каналу "Дніпро Оперативний".

Щорічно в Україні зникає близько 14 тисяч дітей

В Україні щороку зникає близько 14 тисяч дітей. Але за офіційною статистикою, у 97% випадків їх знаходять у першу добу.

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У разі зникнення дитини потрібно терміново звертатися до поліції, розповідають у ювенальній превенції.

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