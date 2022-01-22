Пожар видно издалека / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепре горит главный офис компании "АТБ". Все 9 этажей в огне, припаркованные рядом автомобили тоже загорелись.

Об этом сообщает "Наше місто".

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По предварительной информации, в офисе в этот момент никого не было. Масштабный пожар продолжается уже около часа.

На месте работают около 5 бригад ГСЧС.

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"Пострадавших нет. Пожар начался со стороны хозчасти ресторана Пальмира. Предварительно, возгорание произошло в системе вытяжки. Данные уточняются. На месте работают пожарные. Дополнительная информация будет после локализации пожара", – рассказали в пресс-службе компании.

Основные причины пожаров зимой

С наступлением холодов и отопительного сезона растет количество пожаров. Основными причинами их возникновения являются:

нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования;

нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления;

неосторожное обращение с огнем.

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