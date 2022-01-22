Пожежа видно здалеку / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпрі горить головний офіс компанії "АТБ". Усі 9 поверхів у вогні, припарковані поряд автомобілі теж спалахнули.

Про це повідомляє "Наше місто".

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За попередньою інформацією, в офісі на цей момент нікого не було. Масштабна пожежа триває вже близько години.

На місці працюють близько 5 бригад ДСНС.

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"Постраждалих немає. Пожежа почалася з боку госпчастини ресторану Пальміра. Попередньо спалах відбувся в системі витяжки. Дані уточнюються. На місці працюють пожежники. Додаткова інформація буде після локалізації пожежі", – розповіли у пресслужбі компанії.

Основні причини пожеж взимку

З настанням холодів та опалювального сезону зростає кількість пожеж. Основними причинами їх виникнення є:

порушення правил влаштування та експлуатації електрообладнання;

порушення правил влаштування та експлуатації пічного опалення;

необережне поводження з вогнем.

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