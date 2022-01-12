В Днепре ищут взрывчатку во всех школах

В полицию Днепра написали письмо с угрозами / Фото: Коллаж: Сегодня
В Днепре заминировали все школы. Такое сообщение на электронную почту получила Нацполиция.
Об этом сообщает 9 канал.
В письме автор заявил: "Хочу вам сообщить, что все школы в Днепре заминированы, я убью вас и ваших родных. Я устал терпеть. Сегодня в течение учебного дня произойдет взрыв".
Также он оставил название своего телеграмм-канала. Однако, по информации СМИ, никакой эвакуации в школах города не происходит.
В полиции пока инцидент не комментируют.
Недавно в Киеве "заминировали" все школы
Анонимное сообщение о минировании поступило на кол-центр СБУ 11 января.
Отметим, что всего в столице 491 учебное учреждение, где учатся 286 752 детей.
В Сети писали, якобы группа проверки одна на весь город. Однако в полиции опровергли этот факт. По словам копов, на самом деле таких групп много, они включают в себя взрывотехников и кинологов.
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