У Дніпрі шукають вибухівку у всіх школах

У поліцію Дніпра написали лист із погрозами / Фото: Колаж: Сьогодні
У Дніпрі замінували усі школи. Таке повідомлення електронною поштою отримала Нацполіція.
Про це повідомляє 9 канал.
У листі автор заявив: "Хочу вам повідомити, що всі школи в Дніпрі заміновані, я вб'ю вас та ваших рідних. Я втомився терпіти. Сьогодні протягом навчального дня станеться вибух".
Також він залишив назву свого телеграм-каналу. Проте, за інформацією ЗМІ, жодної евакуації у школах міста не відбувається.
У поліції поки що інцидент не коментують.
Нещодавно у Києві "замінували" всі школи
Анонімне повідомлення про замінування надійшло на кол-центр СБУ 11 січня.
Зазначимо, що всього у столиці 491 навчальний заклад, де навчаються 286 752 дітей.
У Мережі писали, нібито група перевірки одна на все місто. Однак у поліції спростували цей факт. За словами копів, насправді таких груп багато, вони включають вибухотехніків і кінологів.
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