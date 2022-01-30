В Днепре из ТРЦ выбегают сотни людей – что случилось (видео)

Информацию о минировании ТРЦ проверяют / Фото: Коллаж: Сегодня
В правоохранительные органы города Днепр поступило письмо с угрозами о заминировании торгового центра.
Об этом сообщил Telegram-канал "Днепр Оперативный".
В очередной раз в правоохранительные органы, на электронный адрес, поступило письмо с угрозами о заминировании торгового центра МОСТ-Cити.
Кроме этого, поступило сообщения о минировании ТРЦ Appolo.
Информацию о минировании проверяют соответствующие службы.
Кто и зачем "минирует" здания?
Источники в правоохранительных органах ранее рассказали "Сегодня", что большинство псевдоминирований поступает от школьников и студентов, которые "заказывают" их в закрытых Telegram-каналах, курируемых ФСБ.
Российские спецслужбы делают это осознанно, чтобы сеять панику и дестабилизировать ситуацию.
Только за первые три недели 2022 года в полицию поступило 339 сообщений о минировании.
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