У Дніпрі з ТРЦ вибігають сотні людей – що сталося (відео)

Інформацію про мінування ТРЦ перевіряють / Фото: Колаж: Сьогодні

У міські правоохоронні органи Дніпра надійшов лист із погрозами про мінування торговельного центру.

Про це повідомив Telegram-канал "Дніпро Оперативний".

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Вкотре до правоохоронних органів на електронну адресу надійшов лист з погрозами про замінування торговельного центру "МОСТ-Cіті".

Крім цього, надійшло повідомлення про замінування ТРЦ Appolo.

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Цю інформацію перевіряють відповідальні служби.

Хто і навіщо "мінує" будівлі?

Джерела в правоохоронних органах раніше розповіли, що більшість повідомлень про псевдомінування надходить від школярів і студентів, які "замовляють" їх у закритих Telegram-каналах, контрольованих ФСБ РФ.

Російські спецслужби роблять це свідомо, щоб сіяти паніку та дестабілізувати ситуацію.

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Лише за перші три тижні 2022 року у поліцію надійшло 339 повідомлень про мінування.

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