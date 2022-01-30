У Дніпрі з ТРЦ вибігають сотні людей – що сталося (відео)

Інформацію про мінування ТРЦ перевіряють / Фото: Колаж: Сьогодні
У міські правоохоронні органи Дніпра надійшов лист із погрозами про мінування торговельного центру.
Про це повідомив Telegram-канал "Дніпро Оперативний".
Вкотре до правоохоронних органів на електронну адресу надійшов лист з погрозами про замінування торговельного центру "МОСТ-Cіті".
Крім цього, надійшло повідомлення про замінування ТРЦ Appolo.
Цю інформацію перевіряють відповідальні служби.
Хто і навіщо "мінує" будівлі?
Джерела в правоохоронних органах раніше розповіли, що більшість повідомлень про псевдомінування надходить від школярів і студентів, які "замовляють" їх у закритих Telegram-каналах, контрольованих ФСБ РФ.
Російські спецслужби роблять це свідомо, щоб сіяти паніку та дестабілізувати ситуацію.
Лише за перші три тижні 2022 року у поліцію надійшло 339 повідомлень про мінування.
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