В Днепре метровая змея заползла в дом (фото)

В Днепре нашли змею. Фото: коллаж "Сегодня"
В Днепре на улице Петрозаводской в жилой дом заползла змея. На место пришлось вызывать спасателей.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Подробности
По прибытию на место происшествия специалисты проверили помещение кухни и обнаружили в мебельном ящике змею длиной около одного метра.
С помощью специального инструмента спасатели отловили гадюку и выпустили на свободу за пределами города.
К счастью, никто от укуса змеи не пострадал. К работам привлекли 4 человека личного состава.
Как не стать жертвой змеи
Уберечься от укусов самому и уберечь детей можно, если соблюдать простые правила:
- Не трогайте непонятные предметы, которые видите в траве или на земле, руками. Только палкой.
- Не садитесь на траву, камень, пень, поваленное дерево, пока не проверите. В жару змеи не всегда сразу убегают, услышав приближение человека – поэтому возьмите палку и постучите по пню, дереву на которое собираетесь сесть, пошуршите в траве.
- Не приближайтесь, если увидели змею, не трогайте ее. Змеи в ответ могут напасть, но обычно люди получают укусы, если наступают на змею или ложатся/садятся на нее. Увидев змею, спокойно, без резких движений отойдите вбок на безопасную дистанцию – это 1,5-2 метра. Не пробуйте убить змею или поймать ее – именно так люди и получают укусы.
- Если собрались в поход, то оденьтесь соответственно. Высокие ботинки, длинные штанины, которые обязательно нужно заправить в обувь.
Ранее мы писали:
- В Голосеевском районе Киева искали двухметрового удава, который потерялся во время прогулки, в районе экономического факультета университета имени Тараса Шевченко.
- Встретить змею сегодня можно в собственном дворе, а стать жертвой ядовитого "ползуна" – исключительно из-за собственной неосмотрительности или нерассудительности.