У Дніпрі метрова змія заповзла у будинок (фото)

У Дніпрі знайшли змію. Фото: колаж "Сьогодні"

У Дніпрі на вулиці Петрозаводській у житловий будинок заповзла змія. На місце довелося викликати рятувальників.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України у Дніпропетровській області.

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Подробиці

Після прибуття на місце події фахівці перевірили приміщення кухні та виявили у меблевій скриньці змію завдовжки близько одного метра.

За допомогою спеціального інструменту рятувальники відловили гадюку та випустили на волю за межами міста.

На щастя, ніхто від укусу змії не постраждав. До робіт залучили 4 особи особового складу.

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Як не стати жертвою змії

Уберегтися від укусів самому і вберегти дітей можна, якщо дотримуватися простих правил:

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Не чіпайте незрозумілі предмети, які бачите в траві або на землі, руками. Тільки палицею. Не сідайте на траву, камінь, пень, повалене дерево, поки не перевірите. У спеку змії не завжди відразу тікають, почувши наближення людини, – тому візьміть палицю і постукайте по пню, дереву, на яке збираєтеся сісти, зашурхотіть в траві. Не наближайтеся, якщо побачили змію, не чіпайте її. Змії у відповідь можуть напасти, але зазвичай люди отримують укуси, якщо наступають на змію або лягають/сідають на неї. Побачивши змію, спокійно, без різких рухів відійдіть убік на безпечну дистанцію – це 1,5-2 метри. Не пробуйте вбити змію або зловити її – саме так люди і отримують укуси. Якщо зібралися в похід, то одягніться відповідно. Високі черевики, довгі штанини, які обов'язково потрібно заправити у взуття.

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