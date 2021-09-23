В Днепре неизвестный в ТікТок угрожал школе. Накануне дети видели мужчину с дробовиком

Неизвестные угрожали школе в соцсети / Фото: Коллаж: Сегодня

В социальной сети ТікТок пользователь под ником Wysterd публиковал видео с угрозами школе № 136 в Днепре. Профиль неизвестного уже заблокировали. Ученики говорят, что ранее видели мужчину с оружием возле школы.

Об этом сообщает Департамент гуманитарной политики Днепровского горсовета.

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Что известно

21 сентября после 5-го урока ученики второго класса с учителем возвращались в помещение школы и заметили подозрительного мужчину, который проходил мимо школы. По словам детей, он держал в руках дробовик.

Как выглядит аккаунт с угрозами. Скриншот

"В школу ни одно подозрительное лицо не заходило. Администрация заведения сообщила в полицию о подозрительном лице. И в УВО (учебно-воспитательное объединение) была направлена патрульная полиция. Территория школы была проверена", — отмечается в сообщении.

Неизвестный угрожал детям. Скриншот

Отмечается, что сейчас идут следственные действия. 22 сентября с 7 утра в школе работали следователи и дежурили патрульные. Также администрация школы подала заявление в киберполицию.

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Напомним, утром 20 сентября в России в Пермском государственном университете произошла стрельба.

Тимур Бекмансуров проник в учебное заведение и устроил стрельбу около 11 утра в понедельник, 20 сентября. Инцидент произошел в одном из корпусов Пермского государственного университета. Некоторые преподаватели и студенты закрылись в аудиториях. В Сети распространяют видео, как студенты бегут из здания через окна.

около 11 утра в понедельник, 20 сентября. Инцидент произошел в одном из корпусов Пермского государственного университета. Некоторые преподаватели и студенты закрылись в аудиториях. В Сети распространяют видео, как студенты бегут из здания через окна. В Сеть попали кадры нападения: Бекмансуров добивал раненых на полу .

. Нападавшего ликвидировали . Оружие, из которого он вел стрельбу, не травматическое.

. Оружие, из которого он вел стрельбу, не травматическое. Из-за стрельбы в университете Перми погибли 6 человек.