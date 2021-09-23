У Дніпрі невідомий у ТікТок погрожував школі. Напередодні діти бачили чоловіка з дробовиком

Невідомі погрожували школі в соцмережі / Фото: Колаж: Сьогодні

У соціальній мережі ТікТок користувач під ніком Wysterd публікував відео з погрозами школі № 136 в Дніпрі. Профіль невідомого вже заблокували. Учні говорять, що раніше бачили чоловіка зі зброєю біля школи.

Про це повідомляє Департамент гуманітарної політики Дніпровського міськради.

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Що відомо

21 вересня після 5 уроку учні другого класу з учителем поверталися в приміщення школи і помітили підозрілого чоловіка, який проходив повз школи. За словами дітей, він тримав у руках дробовик.

Як виглядає аккаунт з погрозами. Скріншот

"До школи жодна підозріла особа не заходила. Адміністрація закладу повідомила поліцію про підозрілу особу. І до НВО була направлена патрульна поліція. Територію школи було перевірено", – зазначається у повідомленні.

Невідомий погрожував дітям. Скріншот

Зазначається, що зараз йдуть слідчі дії. 22 вересня із 7 ранку в школі працювали слідчі і чергували патрульні. Також адміністрація школи подала заяву в кіберполіцію.

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Нагадаємо, вранці 20 вересня в Росії в Пермському державному університеті сталася стрілянина.