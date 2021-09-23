У Дніпрі невідомий у ТікТок погрожував школі. Напередодні діти бачили чоловіка з дробовиком

Невідомі погрожували школі в соцмережі / Фото: Колаж: Сьогодні
У соціальній мережі ТікТок користувач під ніком Wysterd публікував відео з погрозами школі № 136 в Дніпрі. Профіль невідомого вже заблокували. Учні говорять, що раніше бачили чоловіка зі зброєю біля школи.
Про це повідомляє Департамент гуманітарної політики Дніпровського міськради.
Що відомо
21 вересня після 5 уроку учні другого класу з учителем поверталися в приміщення школи і помітили підозрілого чоловіка, який проходив повз школи. За словами дітей, він тримав у руках дробовик.
"До школи жодна підозріла особа не заходила. Адміністрація закладу повідомила поліцію про підозрілу особу. І до НВО була направлена патрульна поліція. Територію школи було перевірено", – зазначається у повідомленні.
Зазначається, що зараз йдуть слідчі дії. 22 вересня із 7 ранку в школі працювали слідчі і чергували патрульні. Також адміністрація школи подала заяву в кіберполіцію.
Нагадаємо, вранці 20 вересня в Росії в Пермському державному університеті сталася стрілянина.
- Тимур Бекмансуров проник до навчального закладу і влаштував стрілянину. Інцидент стався в одному з корпусів Пермського державного університету. Деякі викладачі та студенти закрилися в аудиторіях. У Мережі поширюють відео, як студенти тікають з будівлі через вікна.
- У Мережу потрапили кадри нападу: Бекмансуров добивав поранених на підлозі.
- Нападника ліквідували. Зброю, з якої він вів стрілянину, не травматична.
- Через стрілянину в університеті Пермі загинули 6 людей.