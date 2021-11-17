В Днепре памятник Ленину превратили в писсуар и сливной бачок (фото)

В Днепре фрагменты памятника Ленину переоборудовали под писсуар. Фото: коллаж "Сегодня"

В Днепре неизвестные оборудовали части памятника Ленину под писсуар и сливной бачок. Где именно поставили такой объект – пока неизвестно.

Об этом сообщает "Афиша Днепра".

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Части памятника Ленину поставили в туалете

Как стало известно, рука, от стоящего в центре города памятника Ленину, переоборудована под писсуар и сливной бачок с головой Ленина.

Локация, где расположен такой необычный арт-объект, не разглашается.

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Реакция Сети

Пользователи Сети возмутились такими действиями неизвестных людей:

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"Бумеранг летает очень быстро"

"Интересно, поднялся ли уровень жизни за 7 лет победившего рогулизма?"

"Какая глупость!"

"Глупость и безумие"

Напомним, в декабре 2013 года памятник Ленину на Бессарабке снесли.

Один из последних памятников Ленину в столице ранее обнаружили в Голосеевском районе Киева на улице Козацкой.

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