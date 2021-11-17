В Днепре памятник Ленину превратили в писсуар и сливной бачок (фото)

В Днепре фрагменты памятника Ленину переоборудовали под писсуар. Фото: коллаж "Сегодня"
В Днепре неизвестные оборудовали части памятника Ленину под писсуар и сливной бачок. Где именно поставили такой объект – пока неизвестно.
Об этом сообщает "Афиша Днепра".
Части памятника Ленину поставили в туалете
Как стало известно, рука, от стоящего в центре города памятника Ленину, переоборудована под писсуар и сливной бачок с головой Ленина.
Локация, где расположен такой необычный арт-объект, не разглашается.
Реакция Сети
Пользователи Сети возмутились такими действиями неизвестных людей:
- "Бумеранг летает очень быстро"
- "Интересно, поднялся ли уровень жизни за 7 лет победившего рогулизма?"
- "Какая глупость!"
- "Глупость и безумие"
Напомним, в декабре 2013 года памятник Ленину на Бессарабке снесли.
Один из последних памятников Ленину в столице ранее обнаружили в Голосеевском районе Киева на улице Козацкой.