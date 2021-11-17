У Дніпрі пам'ятник Леніну перетворили на пісуар та зливний бачок (фото)

У Дніпрі фрагменти пам'ятника Леніну переобладнали під пісуар. Фото: колаж "Сьогодні"
У Дніпрі невідомі обладнали частини пам'ятника Леніну під пісуар та зливний бачок. Де саме поставили такий об'єкт – наразі невідомо.
Про це повідомляє "Афіша Дніпра".
Частини пам'ятника Леніну поставили у туалеті
Як стало відомо, рука від пам'ятника Леніну, що стояв у центрі міста, переобладнана під пісуар і зливний бачок з головою Леніна.
Локація, де розташований такий незвичайний арт-об'єкт, не розголошується.
Реакція Мережі
Користувачі Мережі обурилися такими діями невідомих людей:
- "Бумеранг літає дуже швидко"
- "Цікаво, чи піднявся рівень життя за 7 років рогулізму, що переміг?"
- "Яка дурість!"
- "Дурість і безумство"
Нагадаємо, у грудні 2013 року пам'ятник Леніну на Бессарабці знесли.
Один з останніх пам'ятників Леніну в столиці раніше виявили в Голосіївському районі Києва на вулиці Козацькій.