У Дніпрі пам'ятник Леніну перетворили на пісуар та зливний бачок (фото)

У Дніпрі фрагменти пам'ятника Леніну переобладнали під пісуар. Фото: колаж "Сьогодні"

У Дніпрі невідомі обладнали частини пам'ятника Леніну під пісуар та зливний бачок. Де саме поставили такий об'єкт – наразі невідомо.

Про це повідомляє "Афіша Дніпра".

Реклама

Частини пам'ятника Леніну поставили у туалеті

Як стало відомо, рука від пам'ятника Леніну, що стояв у центрі міста, переобладнана під пісуар і зливний бачок з головою Леніна.

Локація, де розташований такий незвичайний арт-об'єкт, не розголошується.

Реклама

Реакція Мережі

Користувачі Мережі обурилися такими діями невідомих людей:

Реклама

"Бумеранг літає дуже швидко"

"Цікаво, чи піднявся рівень життя за 7 років рогулізму, що переміг?"

"Яка дурість!"

"Дурість і безумство"

Нагадаємо, у грудні 2013 року пам'ятник Леніну на Бессарабці знесли.

Один з останніх пам'ятників Леніну в столиці раніше виявили в Голосіївському районі Києва на вулиці Козацькій.

Раніше ми писали: