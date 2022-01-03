В Днепре педофил с ребенком нашли мертвую женщину

В Днепре мужчина-педофил нашел труп женщины. Фото: коллаж "Сегодня"

В Днепре 2 января в заброшенной аптеке нашли мертвую женщину. Как выяснилось, тело обнаружил мужчина-педофил.

Об этом сообщает "Днепр Оперативный".

Детали ЧП

Как стало известно, труп женщины в заброшенной аптеке обнаружил 39-летний мужчина, который на территории здания был с 14-летним мальчиком.

Полицейские сразу обратили на это внимание. В результате мужчина признался, что привел ребенка, чтобы изнасиловать.

Также он показал интимную переписку с мальчиком. В результате преступника задержали.

Что известно о теле женщины?

Видимых следов насилия на теле женщины не обнаружили. Ее тело уже начало гнить, а также было накрыто досками и тканью. На вид умершей было 40-45 лет. Женщина не имела постоянного места жительства и злоупотребляла алкоголем.

На данный момент следствие продолжается.

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