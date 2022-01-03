В Днепре педофил с ребенком нашли мертвую женщину

В Днепре мужчина-педофил нашел труп женщины. Фото: коллаж "Сегодня"
В Днепре 2 января в заброшенной аптеке нашли мертвую женщину. Как выяснилось, тело обнаружил мужчина-педофил.
Об этом сообщает "Днепр Оперативный".
Детали ЧП
Как стало известно, труп женщины в заброшенной аптеке обнаружил 39-летний мужчина, который на территории здания был с 14-летним мальчиком.
Полицейские сразу обратили на это внимание. В результате мужчина признался, что привел ребенка, чтобы изнасиловать.
Также он показал интимную переписку с мальчиком. В результате преступника задержали.
Что известно о теле женщины?
Видимых следов насилия на теле женщины не обнаружили. Ее тело уже начало гнить, а также было накрыто досками и тканью. На вид умершей было 40-45 лет. Женщина не имела постоянного места жительства и злоупотребляла алкоголем.
На данный момент следствие продолжается.
В Винницкой области пьяный мужчина изнасиловал ребенка
В Винницкой области в одном из сел пьяный местный житель изнасиловал 12-летнюю девочку днем, когда она возвращалась из магазина. Виновника уже задержали.
Девочку пьяный 48-летний мужчина встретил на безлюдной улице села, когда она возвращалась домой из магазина. Пригрозив физической расправой, он силой затащил ребенка в заброшенный дом и изнасиловал.
Придя домой, об этом девочка рассказала матери. Женщина сразу же обратилась в полицию.
Полицейские задержали мужчину дома по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование). Ранее он привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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