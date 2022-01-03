У Дніпрі педофіл з дитиною знайшли мертву жінку

У Дніпрі чоловік-педофіл знайшов труп жінки. Фото: колаж "Сьогодні"
У Дніпрі 2 січня у занедбаній аптеці знайшли мертву жінку. Як з'ясувалося, тіло виявив чоловік-педофіл.
Про це повідомляє "Дніпро Оперативний".
Деталі НП
Як стало відомо, труп жінки в занедбаній аптеці виявив 39-річний чоловік, який на території будівлі був із 14-річним хлопчиком.
Поліцейські одразу звернули на це увагу. У підумку чоловік зізнався, що привів дитину, аби зґвалтувати.
Також він показав інтимне листування з хлопчиком. Внаслідок цього злочинця затримали.
Що відомо про тіло жінки?
Слідів насильства на тілі жінки не виявили. Її тіло вже почало гнити, а також було накрито дошками та тканиною. На вигляд померлій було 40-45 років. Жінка не мала постійного місця проживання та зловживала алкоголем.
Наразі слідство триває.
На Вінниччині п'яний чоловік зґвалтував дитину
На Вінниччині в одному із сіл п'яний місцевий житель зґвалтував 12-річну дівчинку вдень, коли вона поверталася з магазину. Винуватця вже затримали.
Дівчинку п'яний 48-річний чоловік зустрів на безлюдній вулиці села, коли вона поверталася додому з крамниці. Погрозивши фізичною розправою, він силою затягнув дитину в занедбаний будинок і зґвалтував.
Коли дівчинка прийшла додому, то вона все розповіла матері. Жінка одразу ж звернулася до поліції.
Поліцейські затримали чоловіка вдома за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування). Раніше він притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.
Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.
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