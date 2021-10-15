В Днепре подросток избил учительницу на уроке – подробности

Школьник избил учительницу / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепре ученик шестого класса школы № 94 набросился на учительницу музыки с кулаками во время урока.

Об этом рассказала дочь учительницы Ольга Остапенко, передает "Наше місто".

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"Все руки, грудная клетка, живот покрыты кровоподтёками и гематомами, если бы я не знала, я бы ни за что не поверила, что такие увечья мог нанести ребёнок", – написала Ольга.

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Подросток во время урока играл в телефоне, щёлкал орехи, а на замечания отвечал нецензурной лексикой. Учительница подошла и забрала телефон. Потом ребенок набросился на неё с кулаками.

Комиссия учебного заведения устанавливает все обстоятельства этого случая.

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"Правоохранительные органы примут справедливое решение об ответственности родителей за действия их ребенка. С целью недопущения унижения учителя мной лично, как директором школы, осуществляются меры в соответствии с действующим законодательством", — сообщила директор КУО "СОШ №94" ДГС Евгения Таран.

Под Винницей подрались сторонники УПЦ и ПЦУ

Все началось с того, что в селе Новоживотов Винницкой области летом 2020 Православная церковь Украины захватила храм.

14 октября в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы там собрались верующие УПЦ на молитвенное стояние, но в толпе оказался провокатор, который начал драку.

Полиция не вмешивалась в конфликт, а также не пыталась его прекратить.

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