У Дніпрі підліток побив вчительку на уроці – подробиці

Школяр побив вчительку / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпрі учень шостого класу школи № 94 накинувся на вчительку музики з кулаками під час уроку.

Про це розповіла донька вчительки Ольга Остапенко, передає "Наше місто".

Реклама

"Всі руки, грудна клітка, живіт покриті синцями і гематомами, якби я не знала, я б ні за що не повірила, що такі каліцтва могла нанести дитина" , – написала Ольга.

Подробиці

Підліток під час уроку грав у телефоні, клацав горіхи, а на зауваження відповідав нецензурною лексикою. Вчителька підійшла і забрала телефон. Потім учень накинувся на неї з кулаками.

Комісія навчального закладу встановлює всі обставини цього випадку.

Реклама

"Правоохоронні органи приймуть справедливе рішення про відповідальність батьків за дії їхньої дитини. З метою недопущення приниження вчителя мною особисто, як директором школи, здійснюються заходи відповідно до чинного законодавства" , – повідомила директор КУО "ЗОШ №94" ДГС Євгенія Таран.

Під Вінницею побилися прихильники УПЦ і ПЦУ

Все почалося з того, що в селі Новоживотів Вінницької області влітку 2020 Православна церква України захопила храм.

14 жовтня на честь свята Покрова Пресвятої Богородиці там зібралися віряни УПЦ на молитовне стояння, але в натовпі опинився провокатор, який почав бійку.

Поліція не втручалася в конфлікт, а також не намагалася його припинити.

Читайте також:

У Києві в Святошинському районі сталася бійка водія маршрутки з поліцією. Так, подія сталася на проспекті Перемоги, недалеко від станції метро "Берестейська".

Також на Закарпатті п'яний начальник одного з відділів СБУ, радник і консультант Анатолій Сікора побив жінку-поліцейського Марію Семенюк. Однак суд виправдав чоловіка.

До того ж, в Одеській області чоловік побив металевою трубою правоохоронця, який приїхав на виклик через незаконну вирубку сосни.