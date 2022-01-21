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В Днепре пьяная женщина бросалась под машины и получила за это по лицу (видео)

Юлия Гаврилюк
21 января, 16:04
Один из водителей не выдержал такого поведения пьяной женщины на дороге и ударил ее

Женщина бегала по дороге и мешала водителям проехать / Фото: Коллаж: Сегодня

На улице Шмидта в Днепре пьяная женщина бросалась под колеса машин. Один из водителей сделал ей физическое замечание, но это не помогло.

Об этом сообщил местный Telegram-канал "Днепр сейчас".

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На видео видно, как женщина бегает по проезжей части и блокирует движение автомобилей.

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Со слов очевидцев, женщина выскочила под авто и ударила его ногой. Но водитель не стал терпеть и ударил ее по лицу.

После того, как женщину ударили, она не перестала мешать водителям.

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Причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34%;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

  • столкновение;
  • наезд на стоящий автомобиль;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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