У Дніпрі жінка напідпитку кидалася під машини й отримала за це по обличчю (відео)

Жінка бігала по дорозі та заважала водіям проїхати / Фото: Колаж: Сьогодні

На вулиці Шмідта у Дніпрі жінка напідпитку кидалася під колеса машин. Один з водіїв зробив їй фізичне зауваження, але це не допомогло.

Про це повідомив місцевий Telegram-канал "Дніпро зараз".

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На відео видно, як жінка бігає по проїзнй частині та блокує рух автомобілів.

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Зі слів очевидців, жінка вискочила під авто і вдарила його ногою. Але водій не терпів і вдарив її по обличчю.

Після того, як жінку вдарили, вона не перестала заважати водіям.

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Причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34%;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

До того ж, названо основні види ДТП:

зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд з проїзної частини з перекиданням транспортного засобу.

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