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В Днепре трамвай сошел с рельсов и сбил насмерть женщину (фото, видео)

Владимир Козырь
29 декабря, 02:05
Все обстоятельства аварии будут выяснять правоохранители

ДТП произошло на перекрестке проспекта Яворницкого и улицы Пастера/Фото: Днепр оперативный, коллаж: "Сегодня"

Вечером, 29 декабря, в Днепре сошел с рельсов трамвай. В результате инцидента транспортное средство снесло светофор и наехало на женщину, которая стояла на пешеходной части.

Об этом сообщает местное издание.

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Детали ДТП

Инцидент произошел около 20:00 на перекрестке проспекта Яворницкого и улицы Пастера. В результате аварии погибла женщина. Ее зажало между трамваем и светофором на перекрестке. Прибывшие на место инцидента Медики констатировали смерть.

Транспортное средство наехало на светофор и женщину/Фото: Днепр оперативный

Женщина погибла на месте ДТП/Фото: Днепр оперативный

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Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34%;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

  • столкновение;
  • наезд на стоящий автомобиль;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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