У Дніпрі трамвай зійшов з рейок та збив на смерть жінку (фото, відео)

ДТП сталася на перехресті проспекту Яворницького та вулиці Пастера/Фото: Дніпро оперативний, колаж: "Сьогодні"
Увечері, 29 грудня, у Дніпрі зійшов з рейок трамвай. Внаслідок інциденту транспортний засіб зніс світлофор та наїхав на жінку, яка стояла на пішохідній частині.
Про це повідомляє місцеве видання.
Деталі ДТП
Інцидент стався близько 20:00 на перехресті проспекту Яворницького та вулиці Пастера. Внаслідок аварії загинула жінка. Її затиснуло між трамваєм і світлофором на перехресті. Медики, які прибули на місце інциденту констатували смерть.
Транспортний засіб наїхав на світлофор та жінку/Фото: Дніпро оперативний
Жінка загинула на місці ДТП/Фото: Дніпро оперативний
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
До того ж названо основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.
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