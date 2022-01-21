В Днепропетровской области произошло землетрясение – подробности

В Кривом Роге заметили землетрясение. Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 21 января, в Кривом Роге Днепропетровской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3. По классификации оно относится к ощутимым.

Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.

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Что известно?

Источник землетрясения находится на территории Днепропетровской области в районе Кривого Рога, на глубине 5 км.

По классификации землетрясение относится к ощутимым, чувствуется немногими людьми, находящимися внутри помещения, под открытым небом – только в благоприятных условиях.

Колебания сходны с сотрясением, образованным легким грузовиком. Внимательные наблюдатели замечают легкие колебания легких предметов, чуть посильнее – на верхних этажах.

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Отмечается, что на территории Днепропетровской области наиболее мощные землетрясения были зафиксированы 29 июля 2017 года и 23 июня 2013 года с магнитудами 4,1 и 4,5.

В Одесской области заметили подземные толчки

16 января в горах Румынии зафиксировали землетрясение. В результате этого подземные толчки обнаружили в Одесской области.

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В воскресенье, 16 января, произошло землетрясение в районе гор Вранча, в 125 километрах от границы с Украиной на глубине 130 километров.