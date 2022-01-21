На Дніпропетровщині стався землетрус – подробиці

У Кривому Розі помітили землетрус. Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 21 січня, у Кривому Розі на Дніпропетровщині зафіксували землетрус магнітудою 3,3. За класифікацією він належить до відчутних.

Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

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Що відомо?

Джерело землетрусу розміщувалося на території Дніпропетровської області у районі Кривого Рогу, на глибині 5 км.

За класифікацією землетрус відноситься до відчутних, відчувається небагатьма людьми, які перебувають всередині приміщення, під відкритим небом – тільки в сприятливих умовах.

Коливання подібні до струсу, утвореного легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають легкі коливання легких предметів, трохи сильніші – на верхніх поверхах.

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Зазначається, що на території Дніпропетровщини найпотужніші землетруси були зафіксовані 29 липня 2017 року та 23 червня 2013 року з магнітудами 4,1 та 4,5.

На Одещині помітили підземні поштовхи

16 січня у горах Румунії зафіксували землетрус. В результаті цього підземні поштовхи виявили на Одещині.

У неділю, 16 січня, стався землетрус у районі гір Вранча, за 125 кілометрів від кордону з Україною на глибині 130 кілометрів.

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