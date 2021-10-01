В Днепропетровской области живодеры поиздевались над котенком, — ему нужна операция (фото)

Сейчас кот находится в ветеринарной клинике / Коллаж "Сегодня"

В Днепропетровской области волонтеры собирают деньги на операцию для котенка. Кто-то привязал ему на хвост тяжелый груз, теперь его придется ампутировать.

Об этом пишет сайт "Днепр вечерний".

Что случилось

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Кот прибился на лодочную станцию. Люди увидели у него травму хвоста. Кто-то привязал животному капроновой ниткой груз к хвосту, а из-за этого у него слезла вся шерсть. Коту поможет только ампутация.

Сейчас животное находится в ветеринарной клинике. Там он пробудет еще 10 дней.

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Травмированный кот. Фото с Facebook-страницы "Березановка – наш райончик"

Травмированный кот. Фото с Facebook-страницы "Березановка – наш райончик"

Не первые случаи живодерства

В Ровенской области мужчина молотком убил соседскую собаку, которая съела его курицу. Когда птица 40-летнего мужчины вышла со двора, соседский пес набросился и задушил ее.

После этого хозяин птицы зашел во двор 58-летнего соседа, приоткрыл дверцу в будке, прижал собаку дверью и несколько раз ударил молотком по голове. Когда убедился, что животное не подает признаков жизни, ушел.

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